Casa de la Cultura Múzquiz presenta su programa de Viernes Culturales

MÚZQUIZ, COAH.- La Casa de la Cultura "Capitán, Miguel de la Garza Falcón" a cargo del profesor Juan Llanos García anunció el regreso de los Viernes Culturales con un programa artístico que se llevó a cabo este pasado viernes 24 de julio, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza Hidalgo, con acceso gratuito para toda la población.

Mediante dicho evento que fue presidido por la profesora Yolanda Elizondo Maltos con la representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, se busca promover la música, la danza y las tradiciones del municipio mediante la participación de grupos de danza folclórica a fin de ofrecer un gran espectáculo para las familias y visitantes.

El programa inició con la presentación del Grupo de danza Muzkugui, seguido del grupo de danza Huitzillín, el grupo de danza Izcalli de la Universidad Azteca a cargo de la licenciada Rosy Montes y la Rondalla Romántica de Múzquiz.

Las autoridades culturales invitan a la ciudadanía a asistir y disfrutar de esta actividad, cuyo propósito es fortalecer la identidad, preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar mediante expresiones artísticas, eventos similares que se realizarán también en los minerales que conforman el Pueblo Mágico de Múzquiz.