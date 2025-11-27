Protección Civil responde a incendio de vehículo en carretera estatal 22

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Un vehículo se incendió la noche del pasado miércoles sobre la carretera estatal número 22, en el tramo que conecta la Villa de las Esperanzas con Minas de Barroterán, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, lo que permitió una rápida respuesta de las autoridades.

De acuerdo con el director de Protección Civil, el ingeniero Víctor Guajardo Loo, elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron de inmediato al lugar del incidente para sofocar las llamas.

Asimismo, se exhortó a los conductores a extremar precauciones al circular por esa vía, debido a la presencia de unidades de emergencia y los trabajos de limpieza en la carpeta asfáltica.

La unidad afectada fue una Van modelo 1996, con placas UCD 88268, propiedad de la empresa minera ACCSA.

Según los primeros reportes, el incendio se originó por una falla mecánica, lo que provocó que el vehículo quedara completamente calcinado, resultando en pérdida total.

Al momento del incidente, en la unidad viajaban dos personas residentes de Sabinas, quienes se dirigían a la Villa de las Esperanzas tras concluir su jornada laboral.

Afortunadamente, ambos lograron descender del vehículo a tiempo, al igual que otros compañeros de trabajo que ya habían bajado previamente en Minas de Barroterán, por lo que no se registraron personas lesionadas.

En las labores de auxilio participaron elementos del cuerpo de bomberos de Minas de Barroterán, así como efectivos de la Policía Estatal y la Guardia Civil, quienes aseguraron la zona y brindaron apoyo para restablecer la circulación vehicular.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.