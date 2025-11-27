Laura Jiménez Gutiérrez anuncia el Gran Encendido de Villamagia 2025 en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno del Estado, INSPIRA Coahuila y el Gobierno Municipal han extendido una cordial invitación a toda la ciudadanía para asistir al Gran Encendido de Villamagia 2025, un evento que promete llenar de color, alegría y espíritu navideño el corazón del Pueblo Mágico de Múzquiz.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez informó que el evento contará con la presencia del Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

La cita será el próximo domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en la emblemática Plaza Miguel Hidalgo, ubicada en la zona centro de la ciudad.

Como parte de los preparativos, ya se encuentra instalado el monumental pino navideño, acompañado de un nacimiento frente al kiosko, un arco de bienvenida a Villamagia y diversos adornos que evocan la magia de la temporada.

El ambiente festivo ya comienza a sentirse entre los habitantes y visitantes.

Además, se realizaron trabajos de embellecimiento en las fachadas de los negocios del centro histórico, donde se colocaron luces coloridas que realzan la arquitectura local.

La parroquia Santa Rosa de Lima también fue iluminada, convirtiéndose en uno de los puntos más llamativos del recorrido navideño.

Con este evento, Múzquiz busca fortalecer el sentido comunitario y ofrecer a las familias una experiencia inolvidable que celebre las tradiciones decembrinas de este año.

Las autoridades invitan a todos a disfrutar de una noche muy especial y, a compartir el espíritu navideño en un entorno seguro y lleno de magia.