Hombre de 40 años agredido en colonia Luis Donaldo Colosio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 40 años fue víctima de un violento ataque con machete en la colonia Luis Donaldo Colosio, perpetrado por dos individuos provenientes de la colonia 28 de noviembre.

El hecho generó alarma entre los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades policiales y cuerpos de emergencia tras escuchar los gritos de auxilio.

La víctima Héctor Ariel N, sufrió una herida traumática en la mano izquierda, así como una fractura en el quinto metacarpiano, destacó el galeno que lo atendió.

El afectado fue trasladado de inmediato al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica especializada, siendo valorado para una posible cirugía.

El estado de salud de Héctor fue reportado estable, aunque requerirá seguimiento quirúrgico y rehabilitación para recuperar movilidad en la extremidad superior.

De acuerdo con el testimonio de Héctor Ariel, uno de los agresores fue identificado por el alias de "El Riky", mientras que el segundo atacante permanece sin identificar, ya que la víctima aseguró no conocerlo.

Las razones detrás del ataque aún no han sido esclarecidas, aunque se presume que podría tratarse de un conflicto personal.

Los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en las colonias aledañas con el objetivo de localizar a los presuntos, sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna detención.

Las autoridades exhortaron a la población a colaborar con cualquier información que pueda conducir a la captura de los agresores. Mientras tanto, el caso fue turnado a la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.