Ayuntamiento de Saltillo regulariza palapas y supervisa horarios en bares

SALTILLO, COAHUILA.– El Ayuntamiento de Saltillo continúa con los operativos para regularizar las palapas y supervisar el cumplimiento de horarios en bares y botaneros, informó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, quien destacó que más del 70% de los propietarios de estos espacios ya inició su proceso de regularización.

"Varias direcciones como Desarrollo Urbano, la Comisaría, Alcoholes y Protección Civil participan de forma conjunta en los recorridos. Cada dependencia levanta el acta correspondiente y se da oportunidad a los dueños para que pongan en orden su situación", explicó el funcionario.

Saracho señaló que en el caso de las palapas, muchas operan sin los permisos requeridos, aunque los arrendatarios suelen rentarlas "de buena fe". En esos casos, el Ayuntamiento enfoca las sanciones y los trámites de regularización hacia los propietarios.

"Se les da cierta tolerancia a quienes rentaron sin saber que el espacio no estaba regularizado, pero el dueño debe contar con su licencia de funcionamiento, uso de suelo y dictamen de Protección Civil", precisó.

Respecto a los bares y botaneros, el secretario indicó que los rondines se realizan principalmente los fines de semana para verificar que los establecimientos cierren en el horario establecido, antes de las 2:30 de la madrugada.

"Ha habido quejas ciudadanas, especialmente sobre algunos lugares del norte de la ciudad, y se han atendido. La mayoría ya está cerrando a la hora convenida", señaló.

Saracho también informó que los operativos incluyen la revisión de bares con temáticas especiales, como "noches de lencería", para descartar prácticas de prostitución, las cuales están prohibidas por ley en Coahuila.

Finalmente, subrayó que los operativos se desarrollan con transparencia y participación de todas las dependencias municipales, lo que reduce el riesgo de actos de corrupción. "Cada dirección hace lo que le corresponde; es un trabajo conjunto y coordinado", concluyó.