MÚZQUIZ, Coah.- La licenciada Viridiana Guzmán, coordinadora de la Segunda Circunscripción del Partido PAZ, realiza gira de trabajo por la Región Carbonífera en busca de embajadores y embajadoras que abanderen al partido en el próximo proceso electoral 2027.

Explicó que vienen de un proceso de asambleas y que tienen estructura tanto en Coahuila como en todo México, con alrededor de cuatrocientos mil a medio millón de afiliados, más que lo que tienen el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por lo que se consideran un partido fuerte y con estructura.

Señaló que el partido tiene alrededor de dos años, cumplieron como lo dicta la ley del INE con las asambleas en cada distrito y en junio les otorgaron su registro como movimiento político.

Indicó que en el 2027 contenderán solos en el proceso electoral porque así lo marca la ley, y en el 2030 verán si hay algún acompañamiento de otro partido, pero por ahora van solos y contenderán en todos los estados, especialmente en Coahuila por los 38 municipios y las ocho diputaciones federales.

Precisó que como partido de nueva creación tienen la visión de cumplir con el tres por ciento para poder seguir con su registro y caminar hacia 2030, pero que su meta más grande es ganar las diputaciones y poder tener algunos lugares en las alcaldías.

Finalmente, señaló que buscan perfiles ciudadanos y empresariales, sobre todo con la encomienda de su líder, el doctor Hugo Eric Flores, de cero nexos con el crimen organizado, con filtros a nivel nacional, sin carpetas de investigación, por ejemplo en el caso de los varones, no ser violentadores ni deudores alimentarios, y sobre todo se respeta la equidad de género.

La licenciada agregó que ya hay perfiles y que en sus páginas oficiales del Partido PAZ a nivel nacional y PAZ Coahuila están subiendo constantemente a sus embajadores; pueden participar estudiantes, ciudadanía en general que se quiera sumar, sin necesidad de tener experiencia política, argumentó.