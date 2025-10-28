Laura Jiménez Gutiérrez inspecciona avances en infraestructura vial de Coahuila

Múzquiz, Coah.– La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez realizó una visita de seguimiento en la comunidad de Villa de las Esperanzas, con el propósito de supervisar los avances en los trabajos de bacheo, recarpeteo e instalación de luminarias LED, acciones que contribuyen a mejorar la infraestructura vial y los servicios públicos en beneficio de las familias de la región.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que estas labores forman parte del compromiso de la administración municipal por mejorar cada rincón del municipio, priorizando vialidades seguras, transitables y dignas para todas y todos.

"Seguimos mejorando cada comunidad. En la Villa de las Esperanzas supervisamos los trabajos de bacheo permanente que se realizan en todo el municipio, reafirmando nuestro compromiso de brindar vialidades en buen estado para las familias", señaló la alcaldesa.

El Gobierno Municipal continuará realizando estas acciones de mantenimiento y modernización, asegurando que las comunidades rurales y urbanas reciban atención constante y equitativa.