“Vivimos la peor de las pesadillas”

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- ¡Fue una pesadilla! Así recuerda Don Abelardo Bernal Padilla, la explosión registrada un 25 de enero de 1988 en la Mina Cuatro y Medio que dejó como saldo 37 mineros muertos y cientos de heridos.

A unos días de conmemorar el 35 Aniversario Luctuoso de aquel fatídico día, el sobreviviente de estos lamentables hechos, expresa que nunca habrá de olvidar los rostros de sus compañeros que salieron con vida al igual que él, y los cuerpos de sus compañeros fallecidos.

“Nunca se le va a olvidar a uno lo que vivimos ahí, ni se nos olvidará hasta que nos muramos”, externó, aseverando que él no tuvo miedo en ningún momento, solamente le dijo a uno de sus compañeros –Hasta aquí llegamos viejo, Dios quiso que hasta aquí- pero no nos pasó nada, no era nuestro tiempo de pasar a mejor vida, señala.

Los cuerpos salieron totalmente quemados, entre ellos venía un conocido mío que estaba vivo traía la carne cocida, y me tocó sacar a 6 fallecidos, externa el entrevistado.

En fecha próxima habrán de recordar a los 37 mineros caídos. El 25 de enero, realizarán conmemoración por el 35 Aniversario Luctuoso frente al monumento erguido al minero en la Plaza de Esperanzas.

Señala que tras la explosión en la Mina Cuatro y Medio solamente escuchó un soplido y ya no vio nada.

“El riel que trasladaba los carritos con carbón estaba cerca de donde nos encontrábamos 4 mineros y corrimos hacia él, utilizamos los autorrescatadores, pero no funcionaron por lo que decidimos caminar para lograr salir de la mina hasta que vimos la luz de una lámpara en ese momento dijo –Ya fregamos- llegando al exterior del desarrollo de carbón.

Hoy solo nos queda recordar y honrar la memoria de quienes se quedaron atrapados en la mina, 37 obreros de quienes sus restos mortales fueron recuperados los días siguientes.

Agregó que alrededor de 150 mineros se encontraban trabajando ese día en la mina, todos del turno de primera, sin imaginarse la tragedia que estaba por ocurrir.