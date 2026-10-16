Dan de alta a los 6 heridos tras volcadura

SABINAS, Coah. - Las seis personas que resultaron heridas en la volcadura de una camioneta sobre la carretera federal 57 el pasado jueves, tramo Progreso-Sabinas, fueron dadas de alta en el nosocomio donde fueron atendidas.

Así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, quien señaló que las personas resultaron únicamente con heridas leves, nada de gravedad y, al ser todos familiares, ninguno interpuso cargos contra la persona que conducía la unidad.

En este caso, la ciudadana Angélica N es quien tripulaba la camioneta, viajaba con su esposo de copiloto y el resto de los integrantes de la familia, quienes se dirigían a la ciudad de Acuña, Coahuila, al momento del percance.

De acuerdo con el reporte, la camioneta Yukon sufrió el estallido de un neumático, lo que provocó que saliera de la cinta de rodamiento y volcara sobre la carretera federal.

Tras recibir atención médica y confirmarse que las lesiones no ponían en riesgo su vida, los seis integrantes de la familia fueron dados de alta del hospital.