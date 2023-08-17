Volcadura deja tres lesionados

JUÁREZ, COAH.- Con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo resultaron los integrantes de una familia oriunda del estado de Hidalgo al sufrir un percance automovilístico sobre la carretera estatal número 25, tramo Juárez-Sabinas.

Estas personas provenían de Laredo, Tamaulipas y se desplazaban hacia el Municipio de Múzquiz siendo a la altura del kilómetro 35 donde se accidentaron al viajar en una camioneta Dodge ram, color gris.

María N de 31 años de edad resultó con herida de 3 centímetros en pierna izquierda en tanto Bladimir N de 28 se encontraba policontundido al igual que el menor Joshua Alexander N de 7 años quien resultara con luxación de codo derecho, los tres fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia y trasladados a un nosocomio de esta ciudad para valoración médica.

Sobre el perímetro se concentraron elementos de la Policía Civil de Coahuila quienes abanderaron el lugar auxiliando a los afectados que finalmente recibieron la atención debida en un hospital.

Perder el control del volante, provocó que Bladimir saliera de la cinta asfáltica sobreviniendo la volcadura de la unidad.

