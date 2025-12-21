Cuatro accidentes en Nueva Rosita: Volcadura en Autopista Premier

NUEVA ROSITA, COAH.- En un lapso de menos de 24 horas, se registraron cuatro accidentes tipo volcadura sobre la Autopista Premier, específicamente en el tramo conocido como "El Caracol", que conecta con la carretera federal 57 entre Rosita y Sabinas.

Estos percances han dejado como saldo varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, generando preocupación entre los automovilistas que transitan por esta vía.

El incidente más reciente ocurrió la mañana del viernes, alrededor de las 05:47 horas, cuando una camioneta Dodge Journey terminó volcada con los neumáticos hacia arriba.

El vehículo quedó sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó una interrupción parcial del tránsito mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de la unidad.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender el reporte y brindar apoyo a los ocupantes del vehículo que provenían de la Unión Americana.

Afortunadamente, los tripulantes resultaron únicamente con golpes contusos, sin que se reportaran lesiones de gravedad. No obstante, el susto y los daños al vehículo fueron considerables.

De acuerdo con las primeras indagatorias, una dormitada al volante fue la causa principal del accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a evitar manejar en condiciones de fatiga, ya que este tipo de descuidos puede tener consecuencias fatales.

Se dio a conocer que en dicho tramo carretero, realizarán una revisión ocular para identificar posibles factores de riesgo adicionales.

Mientras tanto, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta zona, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.