Volcadura en Múzquiz: sin lesionados en la carretera Boquillas

MÚZQUIZ, Coah.- Una volcadura se registró la mañana de este sábado sobre la carretera Múzquiz-Boquillas, a la altura de la conocida Curva del Árabe, sin que se reportaran personas lesionadas.

El reporte fue recibido a las 9:49 horas, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil de Múquiz se movilizaron hasta el lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con el informe del director de Bomberos, Valentín Elizalde Nieto, al arribar al sitio los elementos confirmaron que no había personas lesionadas.

Ante esta situación, los elementos de la corporación concluyeron su intervención y regresaron a la base, mientras que en el lugar también hicieron presencia efectivos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja.

La atención del reporte se realizó a bordo de la unidad PCB-52-03, como parte de las acciones de respuesta de los cuerpos de emergencia ante accidentes registrados en las carreteras del municipio.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la volcadura y la identidad de la persona que conducía. Múzquiz no establece las causas de la volcadura ni mayores detalles sobre las características del vehículo involucrado.