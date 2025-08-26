Secundaria Técnica número 23 ultima detalles para inicio del ciclo escolar

ARTEAGA, COAHUILA.- La Secundaria Técnica número 23 "General Rafael Cepeda de la Fuente" se encuentra ultimando detalles para el inicio del próximo ciclo escolar, que arrancará el lunes. Directivos y personal docente han estado trabajando en la organización de las actividades y estrategias que se implementarán durante el periodo académico.

Este plantel educativo, ubicado en la cabecera municipal, es la única secundaria técnica en la zona, lo que la convierte en una de las instituciones de mayor demanda en el municipio. Cada año recibe un gran número de solicitudes, consolidándose como una de las escuelas con mayor prestigio y preferencia entre los padres de familia.

Para este ciclo escolar, se inscribieron poco más de 500 estudiantes que conformarán los tres grados de secundaria.

Las autoridades educativas señalaron que se está garantizando la cobertura y la correcta distribución de los grupos, con el objetivo de ofrecer una atención adecuada a todos los alumnos.

En esta semana se han realizado reuniones previas con el personal docente para determinar la forma en que se trabajará en este periodo, tomando en cuenta las necesidades académicas y los programas establecidos por la Secretaría de Educación.

Con estos preparativos, la Secundaria Técnica número 23 se alista para dar la bienvenida a su comunidad estudiantil este lunes, en lo que se espera sea un ciclo escolar exitoso, lleno de retos y aprendizajes para los más de 500 jóvenes que forman.