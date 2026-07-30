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Coahuila

Motociclista sufre lesiones graves en accidente: Ramos Arizpe

El accidente ocurrió en el camino a La Azufrosa, donde el motociclista perdió el control de su unidad y cayó a un arroyo.

Por Marco Juarez - 30 julio, 2026 - 05:08 p.m.
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      RAMOS ARIZPE, COAH. - Un motociclista resultó con lesiones de gravedad la mañana de este jueves, luego de perder el control de su unidad y caer a un arroyo sobre el camino a La Azufrosa, en el ejido Paredón.

      El reporte del accidente movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos hacia el sitio; sin embargo, antes de su llegada, el lesionado fue trasladado en una camioneta particular.

      La unidad que transportaba al herido interceptó a los cuerpos de emergencia a la altura del kilómetro 45 de la carretera nueva a Monclova, donde los socorristas realizaron la valoración médica.

      De acuerdo con el diagnóstico prehospitalario, el motociclista presentaba traumatismo craneoencefálico severo, contusión facial y sangrado por el oído. Además, se encontraba en estado combativo debido a la gravedad de las lesiones.

      Según testigos, el conductor perdió el control de la motocicleta, salió del camino y cayó al interior de un arroyo.

      Tras estabilizarlo, los paramédicos iniciaron su traslado en código rojo al Hospital General de Saltillo, donde recibiría atención médica especializada.

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