Motociclista sufre lesiones graves en accidente: Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH. - Un motociclista resultó con lesiones de gravedad la mañana de este jueves, luego de perder el control de su unidad y caer a un arroyo sobre el camino a La Azufrosa, en el ejido Paredón.

El reporte del accidente movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos hacia el sitio; sin embargo, antes de su llegada, el lesionado fue trasladado en una camioneta particular.

La unidad que transportaba al herido interceptó a los cuerpos de emergencia a la altura del kilómetro 45 de la carretera nueva a Monclova, donde los socorristas realizaron la valoración médica.

De acuerdo con el diagnóstico prehospitalario, el motociclista presentaba traumatismo craneoencefálico severo, contusión facial y sangrado por el oído. Además, se encontraba en estado combativo debido a la gravedad de las lesiones.

Según testigos, el conductor perdió el control de la motocicleta, salió del camino y cayó al interior de un arroyo.

Tras estabilizarlo, los paramédicos iniciaron su traslado en código rojo al Hospital General de Saltillo, donde recibiría atención médica especializada.