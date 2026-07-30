Javier Díaz González refuerza la cooperación con Estados Unidos en Saltillo

Ciudad de México.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo en la Embajada de los Estados Unidos en México, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación y que el trabajo coordinado se refleje en la calidad de vida de la población.

Díaz González informó que en el encuentro de trabajo, realizado en la Ciudad de México, se abordaron temas de gran relevancia, como seguridad pública, educación, diplomacia pública y desarrollo comunitario. Todo ello, subrayó, en apego al marco legal vigente en la materia y en respeto a la soberanía nacional.

"Con el liderazgo del gobernador del estado, Manolo Jiménez, Saltillo seguirá fortaleciendo su relación con Estados Unidos en todos los temas, buscando mecanismos de trabajo y entendimiento mutuos, atendiendo las disposiciones legales."

En ese sentido, el alcalde afirmó que Saltillo está listo para impulsar una agenda binacional que permita desarrollar iniciativas con impacto directo para la ciudadanía y generar modelos exitosos que puedan compartirse con otras ciudades.

"La relación con Estados Unidos, particularmente con Texas, ha demostrado que el trabajo coordinado entre gobiernos genera resultados positivos. En Saltillo tenemos claro que la seguridad, la prevención y el fortalecimiento del tejido social son pilares para construir una mejor ciudad", apuntó Javier Díaz.

Asimismo, destacó que Saltillo trabaja de manera coordinada con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer las estrategias de seguridad, prevención y desarrollo comunitario.

Javier Díaz expuso que la agenda de colaboración con autoridades de los Estados Unidos, apegada a la ley, permitirá conocer experiencias exitosas, capacitación y buenas prácticas que contribuyan a consolidar los resultados alcanzados por la ciudad.

En el rubro de seguridad, se explora la posibilidad de que haya capacitación para elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante esquemas permitidos por la ley mexicana y con respeto a la soberanía nacional.

De igual forma, se busca trabajar en programas de certificación en ciberseguridad de Microsoft en el American Space Center de la Universidad Autónoma de Coahuila, además de acceder a capacitaciones en inteligencia artificial.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz González dijo que en la reunión en la embajada estadounidense se abordó el exitoso programa Activa tu Parque y que uno de los objetivos es que promotores deportivos de Saltillo puedan recibir capacitación en beneficio de los usuarios de estos espacios públicos.

Finalmente, Díaz González dijo que, como presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), busca extender estos vínculos y beneficios a localidades que forman parte de esa organización, en acuerdo con el Gobierno de la República y los gobiernos estatales.

En la reunión también estuvieron Joseph Hugdahl, Fernando González y Tyrone Lara, agregados de las fuerzas del orden de la Embajada de Estados Unidos en México; Susan Birdenstine, de la Oficina de Diplomacia Pública del Departamento de Estado; Alejandro Barrón, de la Oficina de Diplomacia Deportiva del Departamento de Estado; así como Gabriela Montemayor González, enlace de Saltillo con ciudades de Texas.

Participa Javier Díaz en la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, participó en la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, denominada Freedom 250, organizada por la Embajada de los Estados Unidos en México, donde saludó al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Durante el encuentro, Javier Díaz le externó al embajador que Coahuila, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, tiene a la seguridad como la prioridad de prioridades, y ello ha incidido de manera positiva para que Saltillo sea la ciudad de más de un millón de habitantes más segura del país.

Señaló que este liderazgo es resultado del trabajo permanente y coordinado con el Gobierno de Coahuila, así como de la colaboración con la ciudadanía, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las fiscalías estatal y federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

"Este trabajo en equipo nos ha impulsado a fortalecer la paz y la tranquilidad de las familias saltillenses".