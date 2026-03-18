Rehabilitación intensiva en calles y vialidades de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" intensificaron sus acciones de rehabilitación de distintos tramos de la carpeta asfáltica en calles de barrios y colonias, así como en vialidades principales.

Javier Díaz informó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este miércoles personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió los reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y acudió a la colonia Ignacio Zaragoza, al oriente de la ciudad.

En este sector, cuadrillas municipales atendieron diversos tramos de la carpeta asfáltica que presentaban daños debido al alto flujo vehicular sobre la calle Eucalipto, entre las vialidades Pirul y Nogales.

En este lugar, brigadas de "Aquí Andamos" eliminaron el asfalto deteriorado, los residuos y aplicaron pavimento caliente, a fin de restablecer condiciones óptimas para la movilidad de peatones, automovilistas, ciclistas y transporte público.

"Estos trabajos se llevan a cabo de manera estratégica en puntos identificados con mayor desgaste, y en los que, debido al deterioro, pueden representar un riesgo para la seguridad de la ciudadanía", expresó el alcalde.

De manera simultánea, personal municipal atendió diversos puntos de las calles Pérez Zavala y Las Palmas, de la colonia Evaristo Pérez Arreola; así como la calle San Isidro, del fraccionamiento La Estrella; y las calles Circuito La Cañada, Román Cepeda, Nazario S. Ortiz Garza y Raúl López Sánchez, entre otras de la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño.

Mientras tanto, en los bulevares Venustiano Carranza y Antonio Cárdenas, al norte y sur de la ciudad respectivamente, el Ayuntamiento de Saltillo continúa las labores de rehabilitación de diversos puntos de la carpeta asfáltica, a través de maquinaria especializada a base de calor, en beneficio de miles de personas que a diario transitan por estas vialidades.

Javier Díaz exhortó a la población a reportar tramos en mal estado, con el propósito de integrarlos a los programas de atención y fortalecer la infraestructura urbana de la ciudad.