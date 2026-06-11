Conductor ileso tras accidente de tráiler en Arteaga

ARTEAGA, Coahuila. - Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 213, cerca del entronque con el ejido Huachichil, donde un tráiler cargado con electrodomésticos terminó volcado y obstruyendo parcialmente la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió presuntamente cuando el operador de la unidad dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. En su trayectoria, el tráiler impactó un señalamiento metálico, posteriormente chocó contra un talud y finalmente volcó sobre la vía.

Tras el accidente, la pesada unidad quedó atravesada sobre la carretera, generando afectaciones al tránsito vehicular mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al lugar para brindar atención médica al conductor, quien afortunadamente resultó sin lesiones de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras implementaron labores de abanderamiento para prevenir nuevos incidentes y coordinaron las maniobras necesarias para el retiro del tráiler y la restitución de la circulación en la zona. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los tiempos de descanso y extremar precauciones al circular por esta importante vía de comunicación.