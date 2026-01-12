Contactanos

Coahuila

Accidente automovilístico en Ramos Arizpe: camioneta derriba luminaria

Dos personas viajaban en la camioneta Nissan al momento del accidente, pero decidieron no ser trasladadas a un hospital tras recibir atención médica en el lugar.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 12 enero, 2026 - 07:31 p.m.
Accidente automovilístico en Ramos Arizpe: camioneta derriba luminaria
Camioneta de carga terminó volcada tras impactarse contra una luminaria.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Una camioneta de carga protagonizó un accidente automovilístico la tarde de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Saltillo, antes de llegar al aeropuerto internacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó la salida del camino y el impacto contra una luminaria, la cual fue derribada por la fuerza del choque. Tras el impacto, la camioneta terminó volcada sobre uno de sus costados.

La unidad involucrada es una camioneta Nissan de carga que, al momento del accidente, se encontraba vacía. En el vehículo viajaban dos personas, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos para su valoración médica, pero no aceptaron su traslado a un nosocomio pues esperarían a la aseguradora.

Acciones de la autoridad

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para brindar auxilio, asegurar la zona y realizar las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada, lo que generó afectaciones parciales a la circulación en el sector.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas con lesiones de gravedad, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Accidente automovilístico en Ramos Arizpe: camioneta derriba luminaria
Paramédicos valoraron a los dos ocupantes en el lugar del accidente.
Accidente automovilístico en Ramos Arizpe: camioneta derriba luminaria
El percance ocurrió en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, rumbo a Saltillo.

