Habilitan Opciones Digitales para Pago del Predial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Para comodidad de las y los contribuyentes, el Gobierno Municipal de Saltillo dispone de diversas opciones para realizar el pago del predial en línea, contribución que se traduce en obras, servicios públicos y acciones en beneficio directo de la ciudadanía.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, dio a conocer que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se habilitaron distintas alternativas digitales para que las y los contribuyentes puedan realizar su pago sin necesidad de salir de casa.

Recordó que durante el mes de enero se cuenta con un 15 por ciento de descuento en el pago del predial, además de la oportunidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno.

El pago en línea puede realizarse a través de la plataforma Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando la opción "Paga tu predial" y posteriormente consultando con la clave catastral.

En caso de no contar con la clave catastral, en el mismo portal se puede consultar mediante la dirección del predio, validando previamente los datos de identificación de la o el propietario.

Para acceder a la plataforma Saltillo Fácil también se puede ingresar desde la página oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx.

Otra opción para realizar el pago del predial es a través del Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/, donde es necesario seleccionar la opción de "Capas", ubicada en la parte superior derecha del portal, y posteriormente elegir "Paga tu predial".

En el Visor Saltillo se deberá buscar el predio ingresando calle, número y colonia en el buscador; localizarlo en el mapa dando clic para seleccionarlo; y finalmente elegir la opción de "Paga en línea".

Asimismo, se cuenta con la opción de pago a través del Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 de "Consulta de adeudo y pago predial", ingresando la clave catastral y el nombre completo; el sistema mostrará el monto del adeudo y enviará un enlace seguro para proceder con el pago.

La tesorera municipal informó además que se mantiene vigente un 50 por ciento de descuento en recargos para las personas que cuenten con adeudos de predial de años anteriores.