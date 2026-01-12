Saltillo implementa 25 centros de acopio para pinos naturales

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se contará con 25 centros de acopio para la disposición de pinos naturales de Navidad, con el objetivo de garantizar una disposición final adecuada y ambientalmente responsable.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, dio a conocer que el acopio correcto de los pinos evita que estos residuos orgánicos terminen en tiraderos clandestinos, arroyos urbanos o rellenos sanitarios, donde pueden generar obstrucciones, proliferación de plagas y emisiones innecesarias.

“En cambio, al ser recolectados de manera ordenada, los pinos pueden ser triturados y aprovechados como composta, acolchado vegetal o material de cobertura para áreas verdes, contribuyendo a la economía circular y al cuidado del entorno”, señaló.

Olache Valdés detalló que los centros de acopio están ubicados en el Biblioparque Norte, Vivero Municipal, Dirección de Ecología, Biblioparque Sur, Estación de Bomberos en Morelos, Paseo de la Reforma, Plaza del Compositor, Gran Plaza, Alameda Zaragoza, Parque Venustiano Carranza, Parque Urdiñola, Plaza Mirador y en la oficina de la Policía Ambiental.

Asimismo, en plazas de las colonias Zaragoza, Mirasierra, Fundadores, Real de Peña, Puerta del Sol, Morelos, Valle Real, Saltillo 2000, Cumbres y San Patricio, así como en el centro comunitario Emiliano Zapata.

“Esta acción forma parte de las estrategias municipales para la gestión integral de residuos y la protección del medio ambiente, promoviendo prácticas responsables después de las festividades”, refirió el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Añadió que el acopio adecuado de pinos naturales ayuda a reducir riesgos de incendios, mejora la limpieza urbana y fortalece la cultura ambiental entre las familias saltillenses.

Finalmente, se exhortó a la población a no abandonar los pinos en la vía pública y acudir a los centros de acopio establecidos, retirando previamente adornos, luces, clavos o cualquier material ajeno al árbol.