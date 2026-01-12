Alzas en rentas impactan a comerciantes del Centro Histórico de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El arranque de 2026 ha traído consigo una inquietud creciente entre los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, quienes reportan alzas significativas en las rentas de los locales comerciales, particularmente en zonas de alta afluencia turística y económica.

De acuerdo con testimonios de comerciantes del primer cuadro de la ciudad, los incrementos han alcanzado hasta el 30 por ciento, mientras que en otros corredores comerciales el ajuste ronda el 15 por ciento.

Estos aumentos, señalan, superan los niveles inflacionarios y generan una presión considerable sobre la operación cotidiana de los negocios.

La situación impacta con mayor fuerza a los pequeños y medianos establecimientos, que destinan una parte sustancial de sus ingresos al pago de renta sin que exista un crecimiento equivalente en ventas o número de clientes.

Esta combinación, advierten, amenaza la continuidad de comercios con años de historia y desalienta la apertura de nuevos proyectos.

¿Qué declara Alan Christian Duarte sobre la situación?

Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, expresó que el escenario actual compromete la viabilidad de numerosos negocios.

Señaló que, como organización, observan con preocupación cómo las condiciones del mercado inmobiliario comercial podrían provocar la salida de establecimientos que forman parte de la identidad económica y social del centro de la ciudad.

El dirigente también hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer el consumo local, subrayando que cada compra en comercios de la ciudad contribuye a la estabilidad del empleo y a mantener una oferta diversa para los consumidores.

¿Qué acciones se proponen para enfrentar el aumento de rentas?

Asimismo, solicitó la apertura de mesas de diálogo con autoridades y propietarios de inmuebles, con el fin de buscar alternativas que permitan la permanencia de los negocios sin afectar la dinámica económica del Centro Histórico.

Finalmente, la Asociación reiteró su compromiso de seguir escuchando a los comerciantes y de trabajar de manera coordinada para impulsar acciones que fortalezcan el comercio local y la actividad económica en el corazón de Saltillo.