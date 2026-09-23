Tráiler vuelca y termina envuelto en llamas; conductor resulta con graves quemaduras

Ramos Arizpe, Coah.- Un accidente de consideración se registró la noche de este miércoles en el tramo conocido como "El Caracol", en el sector de Ojo Caliente, Ramos Arizpe, donde un tráiler terminó fuera de la carretera, volcó y posteriormente se incendió.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo de carga se desplazaba por la autopista de cuota en dirección de Monterrey hacia Saltillo y, al llegar al punto de incorporación hacia la carretera libre, el operador habría perdido el control de la unidad.

Tras salir del camino, el tráiler volcó y comenzó a incendiarse, lo que generó una movilización de los cuerpos de emergencia que acudieron al sitio para controlar el siniestro y auxiliar al conductor.

El operador fue rescatado de la unidad y trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo, donde ingresó en código rojo debido a que presentaba quemaduras en aproximadamente el 90 % de su cuerpo.

Las autoridades correspondientes permanecen a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.