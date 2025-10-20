Joven de 20 años fallece en trágico accidente de motocicleta en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un joven identificado como Cristian Eduardo Martínez Martínez, de 20 años, perdió la vida la noche de este domingo tras sufrir un accidente en motocicleta sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, también conocido como la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura de la empresa DACERO.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista viajaba acompañado de una joven de 16 años identificada como Chrizet, quien logró sobrevivir gracias a que portaba el casco de Cristian, el cual él le había prestado momentos antes del impacto.

Según la versión de la acompañante, ambos circulaban detrás de un vehículo Chevy color gris, y al intentar rebasarlo, el conductor de dicho auto les cerró el paso, provocando que perdieran el control y derraparan sobre el pavimento.

El joven cayó violentamente sobre el acotamiento y sufrió heridas graves que le arrebataron la vida de manera instantánea. A pesar de la rápida respuesta de paramédicos de Protección Civil y Bomberos, ya nada pudieron hacer, pues el motociclista no presentaba signos vitales.

En tanto, la joven resultó ilesa gracias a la protección del casco, y fue atendida por los rescatistas en el lugar, sin requerir traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.