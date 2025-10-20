21 años de prisión para implicados en asesinato en Saltillo

SALTILLO, COAH.- A más de un año del asesinato de Misael Nicolás, de 29 años, en el interior del centro de rehabilitación “El Rostro de Jesús”, este lunes el Tribunal de Juicio Oral dictó sentencia condenatoria contra tres involucrados, quienes deberán cumplir 21 años de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad.

Los sentenciados son Alberto Bragado, quien fungía como director del centro, y Roberto Lobato y Juan Manuel Jasso, asistentes del establecimiento ubicado en la colonia Parque Industrial Santa María. Según la causa penal 917/2023, los tres participaron directamente en la agresión que provocó la muerte del joven.

Los hechos ocurrieron a finales de febrero de 2023, cuando autoridades atendieron el reporte de una persona con signos de violencia abandonada en la clínica 33 del IMSS en Ramos Arizpe; minutos después, la víctima fue declarada sin vida.

Durante el juicio, el juez relator Luis Guillermo Elizondo Benavides expuso que Misael Nicolás fue brutalmente golpeado como parte de un supuesto “ritual de bienvenida” al centro. El dictamen forense reveló que el joven presentaba 21 heridas traumáticas y el mismo número de hematomas, varios provocados con un objeto contundente, presuntamente un tubo.

El Tribunal consideró como agravantes la ventaja y la brutalidad con la que se cometió el crimen, descartando además la responsabilidad penal de otras dos personas inicialmente investigadas en el caso.

Además de la pena de cárcel, los tres sentenciados deberán cubrir una reparación del daño a los familiares de la víctima, estimada en alrededor de 500 mil pesos.