ARTEAGA, Coah.- Una mujer de 28 años murió luego de ser atropellada por un tractocamión en los patios de la empresa NYX México Plastics, en el municipio de Arteaga, durante la mañana de este miércoles.

La víctima fue identificada como Janeth Elizabeth Morales Valdez, quien quedó frente a la unidad de carga con lesiones en ambas piernas.

Paramédicos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y encontraron a la mujer con fracturas expuestas en fémur, tibia y peroné, por lo que iniciaron maniobras para estabilizarla e inmovilizarla.

El personal de emergencia se preparaba para trasladarla a un hospital privado, luego de que el médico de la empresa indicara que sería recibida en ese nosocomio. Sin embargo, durante las maniobras para colocarla boca arriba, los socorristas detectaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la versión proporcionada en el lugar, el operador del tractocamión, identificado como Jair Armando Vázquez, de 23 años, había enganchado la caja de carga y realizaba movimientos hacia adelante y hacia atrás para acomodarla.

Durante esa maniobra, el conductor habría sentido que una de las llantas patinó. Fue al avanzar con la unidad cuando se percató de que Janeth se encontraba frente al vehículo.

Tras confirmarse el fallecimiento, se notificó a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado y peritos realizaron las diligencias correspondientes.

Las circunstancias del atropellamiento quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que llevarán a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.