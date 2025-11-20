Sorteo del servicio militar nacional: jóvenes conscriptos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento informó que este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional.

Para ello se convocó a los Jóvenes Conscriptos Clase "2007" y Remisos a acudir a las instalaciones del Biblioparque Norte ubicado en el bulevar Isidro López Zertuche en el fraccionamiento Brisas Poniente.

La cita es a las 8:00 de la mañana y se solicita acudir solamente el interesado debiendo seguir con los protocolos establecidos.

Claudio Francisco Ollervides Esqueda, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, mencionó que el Sorteo es un requisito fundamental para los jóvenes conscriptos que desean obtener su Cartilla Militar, un documento obligatorio para todos los mexicanos varones de 18 años.

¿Qué implica el sorteo del servicio militar?

Explicó que en el Sorteo quienes saquen bola negra quedan exentos del servicio, y los que saquen bola blanca deberán asistir a las actividades sabatinas del Servicio Militar Nacional.

"El Servicio Militar Nacional es una obligación establecida por la Constitución, en el que los jóvenes deben cumplir con actividades de capacitación y adiestramiento militar y estar preparados en caso de ser necesario", destacó.