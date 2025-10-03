Contactanos
Coahuila

Detenido Conductor Tras Accidente Vial con Menores en Ramos Arizpe

Accidente vial en Ramos Arizpe deja dos menores lesionados tras ser proyectados por una camioneta. Conductor detenido. Autoridades instan a reforzar medidas de seguridad vial.

Por Marco Juarez - 03 octubre, 2025 - 07:38 p.m.
RAMOS ARIZPE, Coahuila.– La tarde de este viernes, alrededor de las 14:00 horas, un accidente vial en la colonia Elsa Hernández dejó como saldo dos menores lesionados luego de que una camioneta Nissan blanca los proyectara contra el portón de un domicilio cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

El percance ocurrió en la intersección de la calle Tercera y el Antiguo Camino a Monclova. Testigos alertaron al sistema de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe.

Los adolescentes involucrados fueron identificados como Jesús Uriel N., de 13 años, quien conducía la motocicleta, y su acompañante Axel Raymundo N., de 14 años. Ambos presentaban múltiples contusiones debido al fuerte impacto y a que no portaban casco al momento del accidente. Tras recibir atención en el sitio, fueron trasladados en código amarillo al Hospital Ixtlero, donde se reportan estables y bajo observación médica.

Autoridades de tránsito hicieron un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad al conducir motocicletas, particularmente el uso de casco, y exhortaron a los padres de familia a no permitir que menores de edad manejen vehículos motorizados.

En tanto, el conductor de la camioneta fue detenido y trasladado a las celdas municipales. Su situación legal dependerá de los peritajes que se realicen y del análisis de posibles videos de seguridad de comercios cercanos, con el fin de deslindar responsabilidades. Mientras tanto, permanecerá bajo prisión preventiva.

