Detenido Conductor Tras Accidente Vial con Menores en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coahuila.– La tarde de este viernes, alrededor de las 14:00 horas, un accidente vial en la colonia Elsa Hernández dejó como saldo dos menores lesionados luego de que una camioneta Nissan blanca los proyectara contra el portón de un domicilio cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

El percance ocurrió en la intersección de la calle Tercera y el Antiguo Camino a Monclova. Testigos alertaron al sistema de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe.

Los adolescentes involucrados fueron identificados como Jesús Uriel N., de 13 años, quien conducía la motocicleta, y su acompañante Axel Raymundo N., de 14 años. Ambos presentaban múltiples contusiones debido al fuerte impacto y a que no portaban casco al momento del accidente. Tras recibir atención en el sitio, fueron trasladados en código amarillo al Hospital Ixtlero, donde se reportan estables y bajo observación médica.

Autoridades de tránsito hicieron un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad al conducir motocicletas, particularmente el uso de casco, y exhortaron a los padres de familia a no permitir que menores de edad manejen vehículos motorizados.

En tanto, el conductor de la camioneta fue detenido y trasladado a las celdas municipales. Su situación legal dependerá de los peritajes que se realicen y del análisis de posibles videos de seguridad de comercios cercanos, con el fin de deslindar responsabilidades. Mientras tanto, permanecerá bajo prisión preventiva.