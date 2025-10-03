Estudiantes de Saltillo elogian el transporte gratuito 'Aquí Vamos Gratis'

Saltillo, Coah.- Estudiantes de diferentes planteles educativos de la ciudad coincidieron en que es de gran beneficio para ellos el programa social de transporte "Aquí Vamos Gratis" que implementó en la ciudad el alcalde Javier Díaz González.

De la mano del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, desde el pasado 1 de octubre operan sin contratiempos las 2 rutas troncales diseñadas para cubrir los 4 puntos cardinales de Saltillo.

Santiago Torres, estudiante que habita en la colonia Real del Sol, cerca de Mirasierra, mencionó que hacía casi una hora de recorrido rumbo a su escuela.

"Le agradezco mucho al alcalde Javier Díaz por la implementación de estas rutas. Tenía que agarrar 2 combis de ida y de regreso otra, ya se hacían 45 pesos al día, ahorita están saliendo completamente gratis, ahorita agarro una ruta y luego otra. Me gustan mucho porque están climatizadas, tienen wifi y están nuevos", dijo.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a cuidar las nuevas unidades.

"Que cuiden los camiones porque realmente están nuevos y si los descuidamos regresamos a lo mismo de antes", refirió Santiago Torres.

Alexia Calzoncit, también estudiante, destacó que el "Aquí Vamos Gratis" ha impulsado la movilidad.

"No se llenan tanto, tenemos diferentes paradas para tomar el camión y llegar más pronto a diferentes lugares y no tener que caminar mucho. Me ha parecido muy bien el transporte público porque ha sido gratis y eso es algo muy innovador en Saltillo, no estábamos acostumbrados a algo nuevo y más si es gratis", refirió.

El alumno del Tecnológico de Saltillo, Diego Rodríguez, reconoció el ahorro que representa el poder trasladarse a su plantel educativo en alguna de las rutas troncales.

"Esto me parece muy genial porque no había nada de esto en Saltillo, para mí es un ahorro gigante porque yo me ahorro 300 pesos a la semana y los trayectos son más cortos, más cómodos y más seguros", dijo.

Omar Torres, estudiante de la Universidad Vizcaya, señaló que el "Aquí Vamos Gratis" fue un acierto porque ayuda a todos.

"Empezamos a utilizar la ruta de norte-sur y nos sirvió muy bien, siento que las horas que manejan son muy buenas y hace que todos lleguemos a nuestras horas. Es muy cómoda, llegas bien a tu destino y trae internet", dijo.

Luis Ernesto Coronado, estudiante y trabajador, señaló que el programa de "Aquí Vamos Gratis" representa un gran ahorro para su economía.

"Son 200 pesos de ahorro o hasta más, el transporte se me hace cómodo, es algo nuevo, no se había visto, esperemos tenga un gran impacto y siga creciendo y más que nada cuidar las unidades porque es para nosotros, es para uno mismo", refirió.