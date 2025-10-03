Más de 150 vecinos de Saltillo se beneficiarán con nueva red eléctrica

Saltillo, Coah. - Después de años de gestiones y solicitudes por parte de las y los vecinos, el gobierno del alcalde Javier Díaz González dio inicio a la construcción de una red eléctrica en la colonia Puerto de Flores, al poniente de Saltillo.

Con una inversión de más de un millón 400 mil pesos, esta nueva red eléctrica beneficiará de manera directa a más de 150 saltillenses, quienes hasta ahora carecían de electricidad en sus hogares, así como de alumbrado en calles del sector.

En el inicio de esta construcción, en representación del alcalde Javier Díaz González, el regidor ante Cabildo de Saltillo, Eduardo Morelos Jiménez informó que con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja en obras cercanas a la gente y que mejoran la calidad de vida de las familias saltillenses."En equipo, junto con el Gobernador, vamos a trabajar para llevar servicios básicos a las y los saltillenses que más lo necesiten, ya que la electricidad no es un lujo, es una necesidad", aseguró Morelos Jiménez.

El proyecto contempla la instalación de 9 postes, más de mil 100 metros de cableado, transformador, acometidas para hogares y luminarias, para las y los habitantes de la Calle Puerto Cristo, entre las calles Puerto Tampico y Puerto de Plata.

Asimismo, vecinos del sector agradecieron los esfuerzos de autoridades municipales y estatales, para mejorar la calidad de vida, así como incrementar la seguridad en sus calles e impulsar el desarrollo económico en el sector.

En este evento estuvieron presentes, Alejandra Gutiérrez Rodríguez, directora de Atención Ciudadana; Luis Fernando López Alvarado, director de Contraloría Ciudadana; Jorge Gómez, de la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos, así como saltillenses en general.