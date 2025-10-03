Director del IMPLAN aclara rumores sobre tala de árboles en Alameda Zaragoza

SALTILLO, Coahuila.– El director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Alberto Salinas, aclaró que el proyecto para consolidar a la Alameda Zaragoza como parque insignia de la ciudad no contempla la tala de árboles, desmintiendo así versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto ecocidio en el lugar.

"Estamos en una etapa de diagnóstico, ni siquiera hay todavía un proyecto. Lo que buscamos es analizar el uso que la comunidad le da a la Alameda, pero en ningún momento se contempla la tala de árboles", enfatizó.

La aclaración surge tras la realización del primer foro de consulta ciudadana, en el que se recabaron opiniones y propuestas de la población. Salinas destacó que algunos grupos han difundido desinformación con tintes políticos, incluso levantando firmas con argumentos falsos para alarmar a la ciudadanía, principalmente a jóvenes y estudiantes.

Entre las mejoras planteadas para el futuro proyecto se incluyen la instalación de jardines polinizadores, reforzar la seguridad, rehabilitar sanitarios, mejorar áreas de juegos infantiles y optimizar la experiencia de quienes acuden al espacio público, especialmente en horarios nocturnos.

El director del IMPLAN subrayó que será la participación ciudadana la que defina los alcances del proyecto. Hasta el momento, más de 600 personas han participado en los foros, y se prevé que el número aumente en las siguientes jornadas de consulta.