DIF Saltillo celebra logros de participantes en talleres

Saltillo, Coah. - Un total de 99 personas adultas mayores se graduaron de los talleres que imparte el DIF Saltillo en el Centro Recreativo de los Grandes.

Ubicado al interior del Mercado Juárez, este Centro ofrece un espacio para las y los adultos mayores con talleres, además de brindar actividades socioculturales, artísticas y recreativas.

En el módulo de julio a septiembre se graduaron de algunos de los 8 talleres que ahí se imparten: cartonería mexicana, manualidades, fieltro, bisutería inicial, chocolatería, vitromosaico, así como corte y confección A, B y C.

En representación de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, director general del organismo, felicitó a las y los graduados por su entusiasmo dentro de los talleres.

"Nos da mucho gusto que aquí hayan encontrado esta oportunidad de salir adelante. Aquí van a seguir las puertas abiertas, para todo lo que necesiten, aquí está todo el equipo del DIF Saltillo para todo en lo que les podamos ayudar", dijo.

Las y los graduados recibieron su diploma de participación y llevaron a cabo una muestra de lo que aprendieron en cada uno de los talleres del Centro Recreativo de los Grandes.