Aeropuerto Internacional de Saltillo: Crecimiento económico en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- El fortalecimiento de la conectividad aérea y la actividad industrial han convertido al entorno del Aeropuerto Internacional de Saltillo en uno de los principales polos de crecimiento económico de la Región Sureste durante el primer semestre de 2026, impulsando la llegada de nuevas inversiones en hoteles, restaurantes y servicios.

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la Región Sureste destacó que la infraestructura comercial y hotelera en los alrededores de la terminal aérea continúa expandiéndose, principalmente por la demanda generada por el turismo de negocios y la actividad de empresas instaladas en la zona industrial de Ramos Arizpe.

De acuerdo con la OCV, la construcción de nuevos espacios de hospedaje cerca del aeropuerto, sumada a la ampliación de rutas y opciones de conectividad aérea, ha brindado mayor confianza a inversionistas que mantienen su interés en establecer proyectos relacionados con el sector industrial y de servicios.

Asimismo, se señaló que el reciente anuncio de nuevas plataformas de producción por parte de General Motors representa un factor adicional para el desarrollo económico regional, al propiciar la llegada constante de técnicos, especialistas y personal vinculado a los procesos de adecuación y modernización de líneas de producción.

La llegada de estos visitantes genera una mayor demanda de hospedaje, transporte, alimentación y otros servicios, lo que beneficia de manera directa a negocios establecidos en Ramos Arizpe y municipios cercanos.

La OCV consideró que la combinación entre conectividad aérea, crecimiento industrial y nuevas inversiones continuará fortaleciendo la actividad económica de la región durante los próximos meses, consolidando al aeropuerto como un punto estratégico para el desarrollo de la zona sureste de Coahuila.