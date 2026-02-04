Aeropuerto Internacional de Saltillo: nuevas rutas aéreas en marcha

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– El Aeropuerto Internacional de Saltillo registra un avance significativo en su actividad aérea al superar los 24 mil pasajeros movilizados desde el inicio de operaciones de Viva Aerobús, cifra que confirma el crecimiento de la demanda en la región sureste de Coahuila.

Se informó que este comportamiento positivo ha impulsado la planeación de nuevas rutas que fortalecerán la conectividad regional, tanto para el turismo como para el sector industrial y empresarial.

Además se aseveró que el desempeño de la aerolínea de bajo costo, que comenzó vuelos desde finales de octubre de 2025, ha demostrado que existe un mercado sólido y en expansión, respaldado por las condiciones de seguridad y estabilidad que ofrece la región.

Nuevas rutas en el Aeropuerto Internacional de Saltillo

Como parte de esta estrategia de crecimiento, se informó que a partir del mes de marzo se habilitará un vuelo directo a Cancún, mientras que para junio se tiene prevista la apertura de una nueva ruta hacia Guadalajara, operada por otra compañía aérea.

La meta es continuar diversificando los destinos disponibles, por lo que actualmente se mantienen pláticas avanzadas con Aeroméxico y con una aerolínea internacional interesada en iniciar operaciones en la terminal aérea de Saltillo, lo que permitiría elevar su competitividad frente a otros aeropuertos del norte del país.

Impacto en la comunidad y desarrollo económico

Finalmente, se afirmó que la expansión de rutas representa una oportunidad estratégica para seguir posicionando a la región como un punto clave de desarrollo económico y conectividad en Coahuila.