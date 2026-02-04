Contactanos

Cabañas y Airbnb son las opciones más buscadas para el 14 de febrero en Coahuila

Las parejas buscan mayor privacidad y comodidad en cabañas y alojamientos tipo Airbnb en la sierra de Arteaga.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 04 febrero, 2026 - 07:37 p.m.
Cabañas en la sierra de Arteaga, las favoritas este 14 de febrero.

ARTEAGA, COAHUILA.– En el marco del Día del Amor y la Amistad, las cabañas y alojamientos tipo Airbnb se posicionan como las opciones más buscadas por las parejas en la región sureste de Coahuila, superando incluso la ocupación tradicional de hoteles y moteles.

De acuerdo con prestadores de servicios turísticos, durante esta fecha la demanda de hospedaje incrementa entre un 30 y 50 por ciento en comparación con un fin de semana regular, siendo Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga los municipios con mayor movimiento.

En Saltillo y Ramos Arizpe, los hoteles y moteles reportan una ocupación de hasta el 90 por ciento, con precios por habitación que oscilan entre 800 y 2 mil pesos, dependiendo de la categoría, mientras que en moteles los costos rondan entre 400 y 900 pesos por estancia.

Preferencia por cabañas y Airbnb

Sin embargo, la preferencia de este 14 de febrero se inclina hacia las cabañas en la sierra de Arteaga y alojamientos tipo Airbnb, donde las tarifas van desde los 1,500 hasta más de 4 mil pesos por noche, especialmente en espacios con chimenea, jacuzzi o vistas naturales, los cuales incluso se reservan con semanas de anticipación.

A través de redes sociales y plataformas digitales, las parejas buscan opciones que les permitan mayor privacidad, comodidad e intimidad, evitando filas interminables y espacios saturados, optando por vivir una noche romántica ya sea dentro de la zona urbana o en entornos más relajados y naturales.

Tendencia en el turismo

Por su parte, prestadores turísticos señalan que esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años, impulsada por la necesidad de experiencias más personalizadas y alejadas del ruido cotidiano, convirtiendo a la sierra de Arteaga en uno de los destinos favoritos para celebrar el amor.

