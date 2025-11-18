Jóvenes agreden a empleados de Oxxo en Ramos Arizpe por cerveza

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un par de jóvenes destrozaron y agredieron a los encargados de un Oxxo ubicado en la Colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe, luego de que pidieron que les vendieran cerveza el pasado lunes, pero fuera de horario, ya que llegaron pasadas las 11 de la noche.

¿Qué ocurrió?

Los hechos fueron reportados y denunciados por los vecinos del establecimiento, quienes ya tienen plenamente ubicados a ambos, al señalarlos como responsables de otros actos similares sin que al momento las autoridades municipales hallan hecho algo para sancionarlos.

La situación fue captada por varios vecinos que prefirieron omitir sus generales, precisamente para no ser víctimas de los dos sujetos, que furiosos porque no les vendieron la cerveza fuera del horario establecido, comenzaron a agredir a los encargados, causando varios destrozos a la tienda, e incluso quebraron los cristales de la puerta principal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Finalmente, los vecinos piden a las autoridades municipales reforzar los rondines y acudir de inmediato ante los reportes ciudadanos, pues también se quejan de que no son atendidos.