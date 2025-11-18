El Buen Fin 2025 impulsa la afluencia en el Centro Histórico de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Buen Fin 2025 dejó un balance positivo para los negocios del Centro Histórico de Saltillo, donde la afluencia de visitantes repuntó gracias al retorno de las rutas de transporte a la calle de Allende y al programa de movilidad gratuita Aquí Vamos Gratis.

De acuerdo con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico A.C., miles de familias aprovecharon el fin de semana para visitar el primer cuadro de la ciudad, generando un ambiente dinámico y seguro a lo largo de los cuatro días.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación, destacó que el movimiento en la zona comercial se vio favorecido desde el primer día. Subrayó que la mejora en la movilidad y la disponibilidad del transporte gratuito facilitaron el acceso al Centro.

A ello se sumó un operativo permanente de la Comisaría de Seguridad Pública, encabezado por el comisionado Miguel Ángel Garza. Gracias a esta estrategia, comerciantes y visitantes reportaron saldo blanco, lo que contribuyó a un ambiente de confianza para realizar compras y recorrer las calles con tranquilidad.

¿Qué ocurrió con los resultados económicos?

Aunque los resultados finales se darán a conocer posteriormente, los comerciantes adelantaron que se registró una mejora considerable en comparación con semanas previas.

Si bien las cifras aún se mantienen por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores, la jornada representó un respiro económico y un punto de recuperación para múltiples giros del sector.

La Asociación informó que el impulso económico continuará durante las próximas semanas, ya que muchos negocios mantendrán promociones y descuentos hasta el 15 de diciembre.

Los comerciantes invitaron a la ciudadanía a seguir visitando el Centro Histórico, donde aseguraron que encontrarán variedad de productos, precios competitivos y un entorno seguro para realizar sus compras navideñas.

Duarte también adelantó que se avanza en un proceso de afiliación conjunta con la Cámara de Comercio, iniciativa que busca integrar a los negocios del primer cuadro y fortalecer la representatividad del sector.