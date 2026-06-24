AIERA y empresas firman convenio para impulsar tecnología en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) firmó un convenio de colaboración con la empresa tecnológica Integsoft, así como con IBM y TD Synnex, con el objetivo de facilitar el acceso de las compañías de la Región Sureste de Coahuila a soluciones de inteligencia artificial (IA), conocimiento especializado y programas de adopción tecnológica.

El presidente de AIERA, Diego Gándara Cavazos, destacó que la incorporación de tecnologías avanzadas será un factor determinante para fortalecer la competitividad de las empresas en un entorno industrial cada vez más dinámico. Señaló que la región ha mantenido su crecimiento gracias a su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y productivos, por lo que consideró que la inteligencia artificial representa una nueva etapa en la evolución de la industria. "La historia de nuestra región ha estado marcada por la capacidad de adaptarnos y evolucionar. Hoy estamos entrando en una nueva etapa, la era de la inteligencia artificial y de las tecnologías que transforman la manera en que diseñamos, producimos, operamos y tomamos decisiones", afirmó.

Gándara Cavazos explicó que el convenio permitirá acercar a las empresas de Ramos Arizpe, Saltillo y otras zonas de Coahuila herramientas tecnológicas desarrolladas en conjunto con corporativos globales, además de acceso a mejores prácticas y conocimiento especializado. Indicó que la alianza busca fortalecer la preparación de las compañías locales frente a los desafíos actuales y futuros, mediante la incorporación de soluciones innovadoras que contribuyan a optimizar procesos y elevar su capacidad competitiva. "Estamos sumando esfuerzos para acercar e impulsar tecnologías de inteligencia artificial en la industria de Ramos Arizpe, Saltillo y Coahuila. La inteligencia artificial ya no es una tecnología del mañana, sino una herramienta estratégica del presente", sostuvo.

El dirigente empresarial consideró que este acuerdo marca el inicio de una colaboración orientada a acelerar la transformación tecnológica de la industria regional y facilitar la adopción de herramientas que ya están redefiniendo los procesos de manufactura, operación y toma de decisiones.