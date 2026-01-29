Colaboración clave entre AIERA y Gobierno de Coahuila ante crisis automotriz

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Ante el panorama de desaceleración que atraviesa la industria automotriz, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) mantiene un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo, sindicatos y otros organismos empresariales, con el objetivo de reducir las afectaciones entre sus empresas agremiadas y la fuerza laboral del sector.

En entrevista Diego Gandara, presidente de la AIERA informó que la situación, aunque compleja y preocupante, no es nueva, ya que desde el año pasado se han presentado ajustes derivados del comportamiento del mercado automotriz.

Agregó que a diferencia de otros periodos críticos, hasta el momento no se han registrado despidos masivos, aunque sí recortes de personal, reducción de turnos y ajustes en la producción en diversas plantas.

Explicó que ante este panorama se ha establecido una bolsa de trabajo conjunta para canalizar a trabajadores que han sido dados de baja hacia empresas que aún cuentan con vacantes, buscando mitigar el impacto laboral que se ha generado por la baja demanda en la venta de vehículos.

Cabe señalar que dentro de las empresas que han realizado ajustes se encuentran firmas del sector automotriz como General Motors, así como proveedores como Lear y Martinrea, estas últimas con recortes aproximados de 200 trabajadores cada una, además de reportes menores en otras plantas del corredor industrial.

Desde AIERA se reconoció que el comportamiento del mercado será determinante para los próximos meses, ya que la continuidad de estos ajustes dependerá directamente de la demanda de vehículos a nivel nacional e internacional.

Se asevero que las empresas buscaran mantener su rentabilidad mediante la reducción de producción o recortes temporales, en un contexto de desaceleración económica que podría extenderse hasta el primer semestre del año.

Finalmente, reiteró que el diálogo permanente entre autoridades, sector empresarial y sindicatos será clave para enfrentar este periodo y proteger, en la medida de lo posible, el empleo en la región.