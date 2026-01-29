Impacto del T-MEC en la industria automotriz de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La actividad industrial en Ramos Arizpe y la región Sureste de Coahuila atraviesa una etapa de pausa y reacomodo que se extenderá durante el primer semestre de 2026, principalmente por la incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por ajustes en la industria automotriz, señaló el empresario Jaime Guerra.

El también representante del sector empresarial explicó que existe una presión creciente por parte de Estados Unidos para modificar las condiciones del tratado comercial, bajo el argumento de que México ha obtenido mayores beneficios debido a su alta competitividad. No obstante, afirmó que el acuerdo debe mantenerse, ya que no existe otra vía para que Norteamérica conserve su fortaleza económica.

"Estados Unidos no puede producir todo lo que requiere; necesita de México. El tratado tiene que continuar, aunque habrá que ver bajo qué condiciones se redefine", indicó.

La revisión del T-MEC y sus consecuencias

Guerra detalló que la revisión del T-MEC concluirá en junio y será en julio cuando se establezcan las nuevas bases, situación que ha generado un freno temporal en inversiones y en el ritmo de generación de empleo, particularmente en el sector automotriz.

Uno de los impactos más visibles ha sido la postergación de proyectos relacionados con autos eléctricos, así como el ajuste de turnos en algunas plantas, como el caso de General Motors, donde se pasó de tres turnos a uno. Aclaró que esto no representa un retroceso definitivo, sino un ajuste cíclico que ya se ha presentado en otras ocasiones.

"El vehículo eléctrico es irreversible, es el futuro, aunque hoy los híbridos han avanzado más por la falta de infraestructura. Esto se va a retomar", aseguró.

Transformación del empleo en la industria

En cuanto al empleo, explicó que se dará una transformación gradual hacia nuevos proveedores, mientras la industria se adapta a los cambios tecnológicos y del mercado, subrayando que las empresas buscan conservar al personal técnico altamente capacitado, cuyo desarrollo ha tomado años.

Respecto al panorama regional, el empresario descartó un declive prolongado y consideró que se trata únicamente de una pausa temporal durante el primer semestre, con una recuperación prevista para la segunda mitad del año, una vez definida la revisión del tratado.