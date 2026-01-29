Comerciantes de Saltillo se suman a programa de limpieza de banquetas

SALTILLO, COAHUILA.– Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo se han sumado activamente al programa de limpieza de banquetas impulsado por el alcalde Javier Díaz, el cual contempla el uso de maquinaria especializada para realizar una limpieza profunda en la zona.

Así lo dio a conocer Roberto Rojas, titular de Distrito Centro en Saltillo, quien explicó que los trabajos comenzaron a raíz de este programa municipal, en el que se utiliza una máquina conocida como Kratcher para lavar a fondo las banquetas del primer cuadro de la ciudad.

Acciones de la autoridad

A partir de ello, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico decidió integrarse a la iniciativa para reforzar la cultura de limpieza entre los locatarios.

"Es importante recordar que la limpieza de banquetas es responsabilidad de los comerciantes. Por eso nos sumamos a lo que está haciendo el gobierno, para que una vez que pase la máquina, los locatarios mantengan limpias sus áreas", señaló Rojas.

Aunque en un inicio se habló de posibles sanciones o multas para quienes no cumplieran, el titular de Distrito Centro aclaró que, hasta el momento, la estrategia ha sido únicamente de concientización.

Durante las jornadas de limpieza, personal del programa entrega trípticos informativos a los comerciantes, invitándolos a conservar en buen estado sus banquetas.

"Hasta ahorita todo ha sido por invitación. Si después de eso no se mantiene la limpieza, se podría llegar a notificar o incluso multar, pero no ha sido necesario", explicó.

Detalles confirmados

De acuerdo con Rojas, los trabajos se realizan todos los lunes y martes desde septiembre del año pasado, logrando limpiar aproximadamente 25 tramos, cada uno equivalente a cinco cuadras. Además, se han entregado trípticos informativos a más de 120 locatarios.

La respuesta, aseguró, ha sido mayormente positiva. "La gran mayoría ha reaccionado muy bien, están agradecidos con el programa del alcalde y con el apoyo del gobernador. La diferencia se nota bastante cuando las banquetas se mantienen limpias", concluyó.