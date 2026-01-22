Saltillo implementa programa de verificación vehicular en transporte público

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz, informó que el municipio pondrá en marcha un proceso de verificación vehicular que iniciará con las rutas del programa "Aquí Vamos Gratis" y que posteriormente se extenderá a otras unidades del transporte público.

El edil explicó que esta medida busca predicar con el ejemplo desde el propio gobierno municipal, al tiempo que se generan condiciones para que las unidades de transporte se mantengan en mejor estado mecánico y ambiental.

"Primero vamos a poner la muestra con las rutas Aquí Vamos para verificar y luego empezar con algunas rutas del transporte público actual, ayudándoles a que tengan mejores condiciones en sus unidades y contribuyan a no perjudicar la calidad del aire en el municipio", señaló.

Díaz destacó que la verificación vehicular forma parte de una visión más amplia enfocada en el cuidado ambiental y la movilidad, especialmente ante el incremento de visitantes que se prevé en los próximos años por eventos de talla internacional, como el Mundial de Futbol 2026.

Acciones de la autoridad

En este contexto, recordó que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dará a conocer la estrategia estatal rumbo a la justa mundialista, mientras que Saltillo y la región sureste ya trabajan en acciones de preparación.

Entre ellas, destacó la mejora del transporte, la seguridad y la coordinación turística con la zona metropolitana de Monterrey.

Impacto en la comunidad

El alcalde subrayó que el objetivo es que los turistas nacionales y extranjeros puedan utilizar el transporte local de manera segura y eficiente, así como disfrutar de atractivos como la ruta de vinos, museos y la oferta gastronómica de la región.

Además, resaltó que Coahuila es el segundo estado más seguro del país y que Saltillo se consolida como una de las ciudades más seguras de México, un factor clave para atraer visitantes.