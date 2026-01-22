Alfredo López Villarreal asegura que no habrá más despidos en GM Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- Alfredo López Villarreal, Presidente de la COPARMEX de la Región Sureste, dio a conocer que tras la reciente ola de despidos masivos en plantas como GM en Ramos Arizpe de mil 900 personas, específicamente en la fabricación de vehículos eléctricos, se descarta que se prevean nuevos recortes de personal en el corto plazo.

El empresario reiteró que el ajuste laboral que se dio a conocer en días pasados responde exclusivamente a una baja en la demanda de este tipo de unidades, la cual no alcanzó las expectativas proyectadas por la empresa. Esta situación obligó a realizar una reducción de personal como medida correctiva, sin que ello implique un escenario de despidos adicionales.

Acciones de la autoridad

Ante este panorama, el Presidente de COPARMEX, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría del Trabajo, pusieron en marcha diversas acciones para mitigar el impacto económico en los trabajadores afectados. Entre estas medidas, señaló López Villarreal, destaca la creación de una bolsa de trabajo unificada y una plataforma digital única que permitirá a las personas despedidas acceder de manera rápida y sencilla a nuevas oportunidades laborales.

Asimismo, anunció que estas acciones se reforzarán con la próxima feria del empleo programada para finales de enero, en la que participarán distintas empresas de la región, con el respaldo de Canacintra, con el objetivo de facilitar la reinserción laboral de quienes perdieron su empleo.

Capacitación y fortalecimiento de habilidades

Además, Alfredo López Villarreal destacó que se trabaja en el impulso de programas de capacitación y fortalecimiento de habilidades, los cuales podrían contar con apoyos o becas gubernamentales, para mejorar el perfil profesional de los trabajadores y ampliar sus posibilidades de contratación.

En cuanto al impacto en empresas proveedoras, el líder empresarial reconoció que los ajustes en líneas de producción suelen tener un efecto en cadena; sin embargo, aseguró que, hasta el momento, no existe información que indique una extensión de esta situación a otras compañías del sector, debido a que específicamente en GM, la empresa ya realizó las revisiones necesarias y no contempla nuevos ajustes de personal de esta magnitud.

Detalles confirmados

Finalmente, Alfredo López Villarreal aclaró que la situación no obedece a fallas técnicas ni a cambios de modelo, sino a una baja demanda del mercado de vehículos eléctricos hechos en México, luego de que las ventas en Estados Unidos no crecieron como se tenía previsto.