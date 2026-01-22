Trágico accidente en Saltillo cobra la vida de un hombre

SALTILLO, COAHUILA.- Un trágico accidente vial cobró la vida de un peatón la mañana de este jueves en el Periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA), al norte de Saltillo.

El hombre fue embestido por un automóvil cuando trataba de atravesar la vía rápida en una zona no destinada para el cruce de personas, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron en el sector República Norte, a la altura del puente conocido como "La Joroba", cercano al bulevar Venustiano Carranza. De acuerdo con los primeros reportes, el peatón habría intentado cruzar entre los carriles del periférico, los cuales están separados por barreras de concreto, comúnmente llamadas "ballenas", en un tramo de alta velocidad vehicular.

Personas que presenciaron el incidente señalaron que el hombre corrió entre los automóviles, pero fue alcanzado por uno de ellos, lo que provocó que saliera proyectado y quedara inconsciente sobre el asfalto. Minutos después, alrededor de las 10:00 horas, se realizó el reporte al sistema de emergencias.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar al lesionado, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. En el lugar quedó un automóvil Nissan Versa, color guinda, presuntamente relacionado con el atropellamiento, mientras elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores periciales.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que el conductor fue detenido en el lugar por la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de determinar su situación legal.

Asimismo, se inició el peritaje de tránsito terrestre y la recopilación de videos y testimonios para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

La autoridad precisó que el conductor labora en la Fiscalía, aunque no pertenece a la Agencia de Investigación Criminal ni a alguna corporación policial, y aseguró que el caso será tratado conforme a la ley, sin privilegios.

Hasta el cierre de esta información, la víctima no había sido identificada oficialmente. De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de una persona en situación de calle.