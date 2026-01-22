Arturo Reveles advierte sobre despidos en empresas proveedoras de GM en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Arturo Reveles, Presidente de CANACINTRA en la Región Sureste, adelantó que al menos tres empresas más podrían reajustar personal durante los siguientes días, con lo que serían alrededor de mil personas que se verían afectadas.

Lo anterior tras el reajuste de GM en Ramos Arizpe, pues de acuerdo al líder empresarial, se trata de empresas satélites que son proveedoras de General Motors. Añadió que la inquietud entre las empresas proveedoras es creciente, debido a que algunas compañías que dependen directamente de GM Ramos Arizpe y que no cuentan con otros clientes han comenzado a tomar decisiones difíciles, incluyendo despidos de personal.

Estos ajustes, señaló, no siempre se reflejan de inmediato, ya que las empresas deben presupuestar y planear este tipo de acciones, por lo que podrían intensificarse en los próximos meses.

Impacto en la industria automotriz

Además del impacto directo en la industria automotriz, existe preocupación por los efectos colaterales en empresas que brindan servicios indirectos, donde los recortes suelen ser graduales y menos visibles, pero constantes. "No siempre se trata de despidos masivos, sino de bajas paulatinas de dos o tres personas, que al acumularse generan un impacto importante en la economía regional", advirtió Reveles.

De igual manera, dio a conocer que de manera extraoficial, se tiene conocimiento de recortes en empresas como Gootex y Martinrea, así como de otras compañías que podrían anunciar despidos en los próximos días. Con base en estas estimaciones preliminares, se calcula que entre 800 y mil empleos directos podrían perderse, principalmente en firmas dedicadas a proveer a GM Ramos Arizpe.

Consecuencias en pequeñas y medianas empresas

Si bien la afectación directa a la Cámara empresarial no se ha cuantificado, el empresario reconoció que la desaceleración económica ya comienza a sentirse en pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios, lo que podría ampliar el impacto a empleos indirectos. "Si mil empleos directos se pierden, el efecto en los proveedores y servicios asociados es considerable", concluyó Arturo Reveles.