SIMAS detecta 40 tomas clandestinas en Arteaga, Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.– El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) ha detectado, tan solo en lo que va del mes de septiembre, un total de 40 tomas clandestinas en la zona rural del municipio.

La dependencia informó que, aunque aún no se cuenta con un balance final de lo que va del 2025, esta problemática ha ido en aumento en comunidades rurales, donde se han intensificado las denuncias ciudadanas y los recorridos de supervisión.

De acuerdo con el organismo, las acciones de vigilancia se mantendrán de manera permanente, ya que estas conexiones ilegales afectan directamente el suministro de agua para el resto de los usuarios, además de representar un delito sancionable.

El llamado a la población ha sido vital para evitar estas prácticas y, en su lugar, acercarse a regularizar el servicio, pues de continuar la tendencia se podría comprometer la distribución en diversas zonas de Arteaga.

Las autoridades también advirtieron que continuarán con operativos aleatorios en distintas comunidades rurales, y que se aplicarán sanciones a quienes sean sorprendidos incurriendo en este tipo de irregularidades.