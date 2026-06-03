Influencer Andrea Tamez de Nigris destaca atractivos de Arteaga

Arteaga, Coahuila.- Como parte de las estrategias para fortalecer la promoción turística de la región sureste de Coahuila durante la temporada mundialista, la influencer regiomontana Andrea Tamez de Nigris participa en una campaña digital que invita a los visitantes que lleguen a Monterrey a extender su recorrido hacia destinos cercanos como Arteaga.

A través de un video difundido en su red social de TikTok, la creadora de contenido destaca la cercanía entre la capital de Nuevo León y el Pueblo Mágico de Arteaga, además de resaltar los atractivos naturales, gastronómicos y recreativos que ofrece este destino coahuilense.

La campaña forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Turismo de Coahuila para aprovechar la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales que acudirán a Monterrey con motivo de la Copa Mundial, posicionando a la entidad como una alternativa atractiva para el turismo regional.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades buscan incrementar la afluencia de turistas en municipios cercanos a la sede mundialista, promoviendo experiencias que complementen la estancia de quienes visiten el norte del país durante este importante evento deportivo.

Actualmente el video cuenta con más de 130 mil reproducciones y un centenar de comentarios que aplauden la llamativa campaña, asegurando querer disfrutar del turismo coahuilense.