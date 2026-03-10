Aumentan tiraderos clandestinos en Arteaga: autoridades alertan

ARTEAGA, COAHUILA.- Autoridades municipales de Arteaga alertaron sobre la aparición de diversos tiraderos clandestinos en comunidades del municipio, principalmente en zonas de la Sierra, donde en las últimas semanas se han recibido varios reportes ciudadanos sobre acumulación de basura.

De acuerdo con la información compartida, los reportes han surgido a través de grupos ciudadanos y canales de comunicación directa con el Ayuntamiento, lo que ha permitido ubicar al menos cinco puntos donde personas han dejado residuos de manera irregular.

Acciones de la autoridad

Entre las comunidades donde se han detectado estos tiraderos se encuentra Huachichil, así como otros sectores de la Sierra de Arteaga, donde personal de los departamentos de Ecología y Servicios Primarios ha tenido que intervenir para realizar labores de limpieza.

Las autoridades señalaron que, aunque constantemente se realizan jornadas de recolección, la cantidad de visitantes que llegan al municipio durante fines de semana y temporadas vacacionales supera en ocasiones la capacidad operativa del municipio para mantener los espacios naturales completamente libres de basura.

Detalles confirmados

Tan solo en la Alameda de Arteaga, uno de los principales puntos turísticos del municipio, se recolectan alrededor de seis toneladas de basura en un solo domingo, mientras que durante los fines de semana se llegan a retirar más de 40 toneladas de residuos en distintas zonas.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la población y a los visitantes para evitar tirar basura en áreas naturales y colaborar en el cuidado de la Sierra, especialmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, cuando se incrementa significativamente la afluencia turística en el municipio.