Suspensión temporal de ayudas en Arteaga por proceso electoral

ARTEAGA, COAHUILA.- Las ayudas que se entregan a través del programa estatal de Mejora en el municipio de Arteaga serán suspendidas temporalmente durante el mes de mayo, debido al proceso electoral que se llevará a cabo en el estado, informó el coordinador del programa en la localidad, Gabriel Orsua.

El funcionario explicó que esta medida responde a las disposiciones establecidas para evitar que los apoyos sociales sean utilizados con fines político-electorales durante el periodo de campañas, por lo que la entrega de beneficios se detendrá de manera preventiva.

¿Qué declaró Gabriel Orsua sobre la suspensión?

Detalló que, durante este lapso, no se realizarán entregas de apoyos ni actividades relacionadas con los programas sociales que dependen de esta estrategia estatal, sin embargo, aclaró que se trata de una pausa temporal que se aplicará en todos los municipios del estado.

Orsua señaló que una vez concluido el proceso electoral, las actividades y apoyos retomarán su curso normal para continuar beneficiando a las familias que forman parte de estos programas.

Contexto sobre la suspensión de apoyos en Arteaga

Asimismo, pidió comprensión a la ciudadanía, al reiterar que la suspensión obedece a lineamientos legales que deben cumplirse durante los procesos electorales y que tienen como objetivo garantizar transparencia y equidad.

Finalmente, indicó que el personal de Mejora en Arteaga se mantendrá atento para reactivar la distribución de apoyos una vez que las autoridades correspondientes lo autoricen.