Denuncian hostigamiento laboral en Escuela Primaria Maestros Coahuilenses de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un grupo de docentes de la Escuela Primaria Maestros Coahuilenses, ubicada en el sector Valle Poniente de Ramos Arizpe, denunció presuntos actos de hostigamiento laboral al interior del plantel, situación que —aseguran— ha generado un ambiente de tensión que afecta el desempeño de las actividades escolares.

Conflicto con la subdirectora

De acuerdo con los maestros del turno vespertino, quienes atienden a una matrícula aproximada de 414 estudiantes, desde hace varios meses enfrentan conflictos con la subdirectora del plantel, Matilde Hernández Sánchez, a quien señalan por presuntas actitudes intimidatorias, acusaciones sin fundamento y un trato que consideran inadecuado hacia el personal.

Como forma de manifestación, los docentes colocaron una manta en el exterior de la escuela para solicitar la intervención de las autoridades educativas y la revisión de la situación que se vive dentro de la institución.

Apoyo de los padres de familia

Padres de familia también se sumaron a la inconformidad, asegurando que respaldan a los maestros y al director del plantel, al considerar que el conflicto no solo impacta al personal, sino también a los alumnos.

Una madre de familia relató que recientemente la subdirectora habría acusado a varios estudiantes de la pérdida de unas llaves, incluso —según dijo— retirando a algunos menores de sus salones para interrogarlos y señalándolos directamente, situación que generó molestia entre los padres.

"Sacó a varios niños de los salones para cuestionarlos y les decía que devolvieran las llaves, incluso les dijo que Dios los iba a castigar. Mi hijo fue uno de los señalados", expresó la madre inconforme.

Otros padres señalaron haber presenciado actitudes groseras hacia madres y padres de familia, por lo que pidieron que se revise la situación y se tomen medidas que permitan recuperar un ambiente de respeto dentro de la comunidad escolar.

Falta de respuesta de la supervisión escolar

Los docentes informaron que el caso ya fue reportado ante la supervisión escolar correspondiente; sin embargo, hasta el momento —afirman— no se ha emitido una resolución que atienda el conflicto.

Ante esta situación, maestros y padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades educativas para analizar el caso y tomar las medidas necesarias que permitan restablecer un clima escolar adecuado para docentes, estudiantes y familias.