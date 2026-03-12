Autoridades de Arteaga informan sobre registro de cabañas y prevención de fraudes

ARTEAGA, COAHUILA.- Ante el incremento de visitantes que buscan hospedarse en la sierra, autoridades municipales informaron que actualmente solo 79 cabañas cuentan con registro oficial en el municipio de Arteaga por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones para evitar ser víctimas de fraude al momento de realizar reservaciones.

Cabañas registradas en Arteaga

De acuerdo con información del municipio, se recomienda a los turistas verificar que las cabañas estén debidamente registradas antes de realizar cualquier depósito o pago anticipado, ya que en temporadas de alta demanda suelen surgir ofertas falsas a través de redes sociales o plataformas de internet.

Las autoridades señalaron que, en lo que va del año, solo se ha presentado una denuncia formal por presunto fraude, la cual fue turnada a las instancias correspondientes para su seguimiento.

Advertencias sobre fraudes

Asimismo, reiteraron el llamado a los visitantes a confirmar la autenticidad de los alojamientos, solicitar información clara sobre la ubicación y los servicios incluidos, y evitar realizar pagos sin contar con referencias confiables.

El objetivo, indicaron, es brindar mayor seguridad a quienes planean disfrutar de la naturaleza y el turismo de montaña en este destino ubicado en la región sureste de Coahuila.